Q&A Tech oggi alle 13:00 su Twitch: aspettiamo le vostre domande!

Straordinariamente di giovedì, torna sul nostro canale Twitch l'appuntamento con il Q&A Tech, in compagnia della redazione tecnologia di Everyeye.it. Un appuntamento che questa settimana si preannuncia ricco anche alla luce delle novità che sono arrivate nell'ultima settimana.

Parleremo ovviamente dei nuovi processori Intel Tiger Lake-H, che hanno debuttato qualche giorno fa e di cui abbiamo ampiamente parlato su queste pagine, senza dimenticare i nuovi ASUS Rog Zephyrus S17 ed M16, i nuovi portatili della società incentrati ovviamente sul gaming.

Sempre collegati ai nuovi Intel Tiger Lake-H, sono anche stati presentati i nuovi notebook Razer Blade con la NVIDIA RTX Serie 30.

Dal fronte televisivo, invece, Samsung ha lanciato una nuova promozione che consente di ottenere un cashback di 500 Euro sull'acquisto di alcuni TV.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti per inviarci le vostre domande a cui risponderemo in diretta sul nostro canale ufficiale Twitch.