Q&A Tech oggi 14 Aprile alle 15: aspettiamo le vostre domande!

Come previsto dalla nuova programmazione del canale Twitch di Everyeye, il mercoledì pomeriggio è tempo di Q&A Tech. Oggi 14 Aprile 2021, dalle 15 alle 17 vi terremo compagnia per rispondere alle vostre domande a tema tech.

Direttamente dal nuovo studio di Everyeye di Milano, infatti, risponderemo a tutte le vostre domande sul mondo della tecnologia. Discuteremo di schede video, schede madri, monitor, PC, televisori, ma anche cellulari, cuffie e tutto quanto concerne l'informatica.

Ci sarà modo di parlare dell'evento Apple in programma il 20 Aprile, nel corso del quale dovrebbero vedere la luce i nuovi iPad e le AirTags, ma anche delle indiscrezioni sulle nuove RTX 4000 di NVIDIA, sebbene NVIDIA abbia già confermato la carenza di GPU per tutto il 2021.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarci le vostre domande, a cui risponderemo in diretta.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale ufficiale Twitch, attivando la campanella per non perdervi nemmeno un minuto della programmazione.