Q&A Tech oggi 15 Settembre alle 15 su Twitch: aspettiamo le vostre domande

Puntualissimo come ogni mercoledì, torna oggi pomeriggio alle ore 15 sul nostro canale ufficiale Twitch, l'appuntamento con il Q&A Tech in compagnia della redazione di Everyeye.it. Come sempre, attendiamo le vostre domande a cui risponderemo ovviamente durante la diretta.

L'argomento cardine di giornata è senza dubbio rappresentato dalla presentazione dei nuovi iPhone 13 ed iPhone 13 Pro di Apple, avvenuta nella serata di ieri in occasione del keynote "California Streaming" che abbiamo avuto modo di seguire in diretta su queste pagine. Il colosso di Cupertino ha anche tolto il velo dal nuovo Apple Watch Series 7 che, però, contrariamente a quanto affermato dai principali leaker del settore nelle passate ore, non ha portato novità a livello di design: la cassa infatti secondo molti avrebbe dovuto riprendere le linee piatte di iPhone 13, ma non è stato così.

Apple ha anche svelato la nuova generazione di iPad Mini, con design rinnovato, USB-C e Touch ID montato sul tasto laterale, a cui si è aggiunta una nuova versione dell'iPad low cost che ha mantenuto la stessa scocca del predecessore ma è stato potenziato a livello tecnico.

Come sempre potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciare le vostre domande. Parleremo di TV, PC, smartphone ed in generale di elettronica di consumo.