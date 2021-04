Q&A Tech oggi alle 15 su Twitch: aspettiamo le vostre domande

Puntuale come sempre, torna oggi il nostro appuntamento in compagnia della redazione Tech di Everyeye.it. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 15:00 risponderemo in diretta sul nostro canale ufficiale Twitch a tutte le vostre domande in ambito tech.

Parleremo di tutte le novità dal fronte tech, tra cui le nuove scorte della AMD Radeon RX 6800 XT, previste per la giornata di oggi, ma anche dell'imminente arrivo dei nuovi TV Bravia XR X90J di Sony in Italia con relativo Bravia Core.

Chiaramente, ci sarà anche l'occasione di parlare di tutto quanto concerne il mondo degli smartphone, ma anche dei TV, schede grafiche, schede madri, monitor ed altro.

Come sempre, potete lasciare le vostre domande direttamente attraverso la sezione commenti: risponderemo in diretta questo pomeriggio.

Rinnoviamo il nostro invito ad iscrivervi al nostro canale ufficiale Twitch e ad attivare le notifiche per non perdervi nulla della nostra programmazione.