Q&A Tech oggi alle 15 su Twitch: inviateci le vostre domande!

Dopo l'appuntamento di lunedì con Silicon Valley, torna questo pomeriggio sul nostro canale ufficiale Twitch il Q&A Tech, in compagnia della redazione tecnologia e scienza di Everyeye.it.

Parleremo, ovviamente, delle nuove schede grafiche GeForce RTX 3080 Ti ed RTX 370 Ti presentate in occasione del Computex qualche giorno fa, ma anche dei nuovi Ryzen 7 5700G e Ryzen 5 5600G svelati sempre nel corso della fiera di Taipei. Ci sarà anche spazio per discutere dell'AMD FidelityFX Super Resolution che debutterà il prossimo 22 Giugno.

Come sempre, risponderemo anche alle vostre domande su tutto quanto concerne il mondo dell'elettronica ed informatica. Potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarci le questioni a cui risponderemo direttamente sul nostro canale ufficiale Twitch, a cui rinnoviamo l'invito ad iscrivervi per non perdere nemmeno un minuto della programmazione.