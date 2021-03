Q&A Tech oggi alle 15 su Twitch: lasciateci le vostre domande!

Come di consueto, torna quest'oggi sul canale Twitch di Everyeye, il nostro appuntamento con il Q&A Tech, in compagnia con il caporadattore Alessio Ferraiuolo e Francesco Fossetti. Parleremo insieme a voi delle ultime novità dal mondo tech e, soprattutto, risponderemo alle vostre domande.

Discuteremo ovviamente dei nuovi processori Intel Rocket Lake-S, di cui abbiamo avuto di discutere nel nostro articolo dedicato, ma anche dei nuovi Ryzen Pro 500 Mobile di AMD, basati sull'architettura Zen 3 presentati ieri, che arriveranno nei primi laptop a marchio Lenovo ed HP nel corso del secondo trimestre del 2021.

Ci sarà anche spazio per il comparto delle schede video, soprattutto alla luce dell'ultimo rapporto del DigiTimes secondo cui le NVIDIA GeForce RTX 30 saranno introvabili almeno fino al Q3 2021, ma anche delle recenti notizie sul blocco del mining Ethereum bypassato sulla RTX 3060.

Dal fronte dei TV, invece, proprio qualche ora fa LG ha annunciato i prezzi italiani dei TV OLED e NanoCell 2021, che possono essere già acquistati.

