Q&A Tech oggi alle 17:00 su Twitch. lasciateci le vostre domande!

Come ogni mercoledì, torna il nostro appuntamento con il Q&A Tech. Questa settimana andremo in diretta un pò più tardi del solito: la sessione di domande e risposte in compagnia del caporedattore della sezione, Alessio Ferraiuolo, prenderà il via alle ore 17 ovviamente sul nostro canale Twitch.

Nel corso della nostra due ore di Q&A discuteremo di tutte le novità relative al mondo tech: l'onda lunga dell'evento Apple di martedì scorso ancora non si è conclusa e si sta ancora parlando dei nuovi iMac con chip M1, oltre che della nuova generazione di iPad Pro con schermo mini-LED, senza dimenticare gli AirTag che dopo svariate settimane di rumor e voci di corridoio sono finalmente arrivati.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarci le vostre domande. L'appuntamento è fissato alle 16 sul nostro canale ufficiale Twitch: vi aspettiamo!