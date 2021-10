Q&A Tech oggi 20 Ottobre su Twitch: aspettiamo le vostre domande!

Puntuale come ogni mercoledì, torna oggi sul canale Twitch di Everyeye l'appuntamento con il Q&A Tech, in compagnia della redazione scienza e tecnologia della redazione. A partire dalle 15 vi terremo compagnia per rispondere a tutte le vostre domande sul mondo dell'elettronica ed informatica.

La settimana in corso è stata e sarà molto movimentata per il comparto dell'informatica. Lunedì scorso abbiamo seguito il keynote di presentazione dei nuovi MacBook Pro 2021 di Apple, basati su chip M1 Max ed M1 Pro, che sono stati svelati insieme alla terza generazione delle AirPods già attesa da tempo.

Inoltre, nella giornata di ieri sono stati annunciati i nuovi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro che arriveranno in Italia solo nel 2022.

Il tutto mentre oggi, mercoledì 20 Ottobre 2021, prende ufficialmente il via lo switch off al DVB-T2 con il passaggio alla codifica MPEG-4 di alcuni canali Rai e Mediaset.

Potete lasciarci le vostre domande su tutto quanto concerne il mondo tech direttamente nella sezione commenti della notizia.