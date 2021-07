Q&A Tech oggi 21 Luglio alle 15 su Twitch: lasciateci le vostre domande!

Come di consueto di mercoledì, torna il nostro appuntamento con il Q&A in compagnia della redazione Tech di Everyeye.it. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 15, risponderemo alle vostre domande e fugheremo i vostri dubbi su tutto quanto concerne il mondo della tecnologia ed informatica.

In vostra compagnia ci saranno Alessio Ferraiuolo e Riccardo Arioli Ruelli, che vi terranno compagnia per offrire consigli, pareri e rispondere alle vostre domande su TV, schede video, hardware, componentistica, smartphone, tablet ed in generale sul mondo dell'elettronica di consumo.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarci le vostre domande a cui risponderemo in diretta.