Q&A Tech oggi 24 Febbraio alle 15 su Twitch: aspettiamo le vostre domande

Come ogni mercoledì, è tempo di Q&A Tech. Vi diamo appuntamento oggi, 24 Febbraio 2021, alle ore 15 sul nostro canale Twitch per la consueta sessione di domande e risposte a tema tech, in compagnia del caporedattore Alessio Ferraiuolo e Francesco Fossetti.

Parleremo dell'imminente arrivo della NVIDIA GeForce RTX 3060 da 16 gigabyte, che sarà lanciata il prossimo 25 Febbraio ad un prezzo di 329 Dollari ed includerà il nuovo sistema anti-mining presentato di recente da NVIDIA, che mira a scoraggiare l'acquisto della GPU da parte dei miner che hanno fatto incetta di schede video negli ultimi tempi.

Ovviamente, ci sarà anche spazio per discutere di tutte le ultime novità in ambito TV e smartphone, ma come sempre la fetta più grande della discussione sarà incentrata sulle vostre domande, che potete inviare attraverso la sezione commenti di questa notizia.

Il Q&A Tech sarà trasmesso sul canale Twitch di Everyeye, a cui rinnoviamo il nostro invito ad iscrivervi per seguire in diretta la trasmissione.