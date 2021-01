Q&A Tech oggi 27 Gennaio 2021 alle 14 su Twitch: inviateci le vostre domande!

Come ogni mercoledì, torna il nostro appuntamento con il Q&A in compagnia della redazione tech. Alle 14 di oggi, mercoledì 27 Gennaio 2021, ci ritroveremo su Twitch per passare insieme a voi un'ora in compagnia e rispondere alle vostre domande a tema tech.

Parleremo ovviamente delle ultime novità dal mondo della tecnologia di consumo, oltre che di informatica. Largo quindi a domande e dubbi su TV, schede video, schede madri, monitor e configurazioni per i PC, senza ovviamente dimenticare tutto quanto concerne il mondo mobile con smartphone, tablet e smartwatch.

In attesa dell'inizio della live, potete utilizzare come sempre la sezione commenti della notizia per inviare le vostre domande, a cui risponderemo in diretta.

Rinnoviamo il nostro invito ad iscrivervi al canale ufficiale Twitch di Everyeye e ad attivare le notifiche per restare aggiornati sulla nostra programmazione.