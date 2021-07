Q&A Tech oggi 28 Luglio 2021 alle 15: lasciateci le vostre domande!

Puntuale come ogni mercoledì, torna il nostro appuntamento con il Q&A Tech. A farvi compagnia oggi, 28 Luglio 2021, a partire dalle ore 15, ci saranno Alessio Ferraiuolo e Riccardo Arioli Ruelli, pronti a rispondere alle vostre domande e ad affrontare le ultime tematiche relative al mondo tech.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarci già da ora le vostre questioni su tutto quanto concerne il mondo tech e dell'elettronica di consumo. Parleremo di smartphone, tablet, TV, ma anche di schede grafiche, schede madri, componentistica per PC e tanto altro.

Se siete alla ricerca di consigli sulla vostra nuova configurazione del PC o volete acquistare un nuovo TV, è questo il momento adatto per chiedere consigli.

Ovviamente, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye per seguire la diretta e restare sempre aggiornati sulla nostra programmazione.