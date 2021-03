Q&A tech oggi 31 Marzo alle 15 su Twitch: lasciateci le vostre domande

Torna, di mercoledì come sempre, il nostro appuntamento con il Q&A Tech. Questo pomeriggio dalle 15:00 risponderemo alle vostre domande in ambito tech, direttamente dallo studio di Everyeye di Milano.

Ci sarà modo di parlare delle ultime novità in ambito tech. Nell'ultima settimana abbiamo proposto su queste pagine la recensione dell'Intel i9-11900K, la nuova CPU di Intel pensata per il gaming, ma abbiamo anche discusso di tutte le tecnologie targate NVIDIA Serie 30 per i notebook di nuova generazione, senza dimenticare il tema caldo relativo all'assegnazione dei diritti tv della Serie A a DAZN.

Ovviamente, nel corso della chiacchierata ci sarà anche modo di parlare di TV, PC da gaming e componentistica di vario tipo.

