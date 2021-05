Q&A Tech oggi 5 Maggio alle 15 su Twitch: aspettiamo le vostre domande!

Puntualissimo come ogni mercoledì, torna questo pomeriggio sul nostro canale ufficiale Twitch l'appuntamento con il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye. Trascorreremo due ore insieme a voi, per parlare di tutto quanto concerne il mondo della tecnologia ed informatica.

A farvi compagnia ci saranno Alessio e Riccardo, che ha fatto il suo debutto sul Twitch del nostro sito qualche giorno fa con Silicon Valley.

Discuteremo di tutte le novità emerse nell'ultima settimana, a partire dal chip shortage che interessa anche Apple, come confermato dallo stesso amministratore delegato della compagnia di Cupertino, Tim Cook, nel corso della conference call in cui ha annunciato i risultati finanziari (da record) del Q1 2021.

Nel frattempo, nella giornata di ieri sono anche trapelati i nuovi piani sul lancio della RTX 3080 Ti, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione dei primi prezzi delle varianti custom della GPU.

Come sempre, potete utilizzare lo spazio dei commenti alla news per inviarci le vostre domande che leggeremo in diretta. L'appuntamento è in programma alle 15 sul canale Twitch di Everyeye, a cui rinnoviamo l'invito ad iscrivervi.