Q&A Tech oggi 8 Gennaio alle 14 su Twitch: aspettiamo le vostre domande

Dopo aver seguito la presentazione dei nuovi TV Samsung, la redazione tech torna su Twitch con il Q&A settimanale, che questa volta ricade di venerdì, in pieno CES di Las Vegas.

L'appuntamento è infatti fissato per oggi, venerdì 8 Gennaio 2021, alle ore 14 sul nostro canale ufficiale Twitch, quando Alessio Ferraiuolo e la redazione vi terranno compagnia per un'ora, rispondendo alle vostre domande e curiosità su tutto quanto concerne il mondo dell'elettronica di consumo ed informatica.

Sarà ovviamente l'occasione per parlare dei nuovi TV Neo QLED di Samsung, che sono stati presentati appunto qualche giorno fa ed hanno aperto una nuova era per il catalogo della compagnia coreana. Nella serata di ieri, invece, è stata la volta dei nuovi OLED ed LCD Sony per il 2021, progettati appositamente per la PlayStation 5.

