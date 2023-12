Q, il chabot di Amazon, ha gravi allucinazioni e svela dati riservati: l'allarme

Qualche giorno fa, Amazon ha annunciato il suo chatbot Q con cui vuole rispondere a ChatGPT e Copilot, seppur nel comparto business. In una serie di documenti pubblicati da Platformer, però, si legge che il lancio sarebbe tutt’altro che positivo.

Alcuni dipendenti infatti hanno lanciato l’allarme su presunti problemi di precisione e di privacy con Q. Nella fattispecie, un dipendente avrebbe contrassegnato un incidente come “sev 2”, ovvero abbastanza grave da giustificare l’intervento notturno dei tecnici e lavori per tutto il fine settimana per risolverlo.

Il rapporto osserva che Q avrebbe fatto trapelare informazioni riservate, ma nel documento si legge che “Amazon Q può avere allucinazioni e restituire risposte dannose o inappropriate. Ad esempio, Q potrebbe restituire informazioni di sicurezza non aggiornate che potrebbero mettere a rischio gli account dei clienti”. Tra i dati riservati che Q avrebbe svelato figurano informazioni sull’ubicazione dei data center AWS, programmi di sconti interni e funzionalità inedite.

Amazon dal canto suo ha minimizzato il tutto con una nota di un portavoce in cui si legge che “alcuni dipendenti condividono feedback attraverso canali interni e sistemi di ticketing, che è una pratica standard in Amazon. Nessun problema di sicurezza è stato identificato a seguito di tali feedback. Apprezziamo tutti i feedback che abbiamo già ricevuto e continueremo a mettere a punto Q nel processo che porterà alla sua pubblicazione e disponibilità generale”. Poco dopo, lo stesso portavoce ha respinto le dichiarazioni dei dipendenti affermando che “Q non ha fatto trapelare informazioni riservate”.