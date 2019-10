Il Qatar ha montato dei climatizzatori all'aperto per combattere il caldo

In un periodo storico in cui si invitano gli utenti a prestare attenzione al consumo energetico per evitare l'inquinamento, dal Qatar arriva la notizia che la nazione avrebbe iniziato a climatizzare gli spazi esterni per combattere le temperature che di giorno starebbero raggiungendo i 48 gradi Celsius.

La notizia è stata riportata anche dal Washington Post, che ha pubblicato un interessante reportage sulla vicenda, in cui viene sottolineato come il caldo estremo abbia messo a rischio la salute dei residenti della nazione. Il Governo, in risposta alle crescenti pressioni da parte dei cittadini, ha deciso di installare dei climatizzatori negli stadi sportivi, nei centri commerciali ed anche spazi esterni.

Il fondatore della Gulf Organization for Research and Development, parlando con il Post ha osservato che i benefici dei climatizzatori per esterni sono stati importanti, e "se si spengono l'aria diventa insopportabile".

In molti stanno però ponendo l'accento sull'inquinamento portato da questo sistema. Nonostante i miglioramenti portati ai residenti, la nazione usa principalmente combustibili fossili per generare l'elettricità necessaria per far funzionare i dispositivi. E tali combustibili producono emissioni di carbonio che contribuiscono al riscaldamento globale.

A riguardo, lo scienziato Zeke Hausfather al Post ha osservato come il "Qatar sia una delle aree con il più alto tasso di riscaldamento al mondo, al di fuori dell'Artico. I cambiamenti climatici nella zona ci danno un'idea di cosa potrebbe avvenire nel resto del mondo se non prendiamo i provvedimenti necessari per ridurre le emissioni".