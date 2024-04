Il Qilin di 'Animali Fantastici' esiste davvero e non è di un mondo magico

Nel contesto delle imponenti Ande peruviane, un team di ricercatori si è imbattuto in una scoperta incredibile: l'identificazione di una nuova specie di cervo nano, denominata Pudella carlae. Non è la prima volta che vengono ritrovate in nature delle nuove varietà animali: il caso dell'anaconda in Amazzonia ne è emblematico.

Fino a questo momento si riconoscevano solo due specie di pudu, i cervi più piccoli del mondo, distinte principalmente per la loro distribuzione geografica in America del Sud. La ricerca è iniziata quando i ricercatori hanno notato delle peculiarità in alcuni esemplari che non corrispondevano alle caratteristiche dei pudu precedentemente classificati.

Spinto dalla curiosità, il team di ricerca ha avviato uno studio approfondito utilizzando test genetici e analisi morfologiche, incluso il confronto delle misure del cranio con quelle di esemplari museali. Grazie a queste indagini, i ricercatori hanno scoperto che quello che si pensava fosse il pudu settentrionale poteva essere diviso in due specie distinte, identificando così la nuova specie Pudella carlae (qui la foto). Questo nome è un tributo a Carla Gazzolo, una biologa che ha avuto un ruolo cruciale nella vita di Javier Barrio, ricercatore a capo del team.

La scoperta ha anche portato alla riconsiderazione del genere Pudella, proposto inizialmente nel 1913 per differenziare le specie di pudu ma poi caduto in disuso. Il nuovo studio propone di riassegnare sia il Pudu carlae che il Pudu settentrionale (attualmente noto come Pudu mephistophiles) a questo genere, sottolineando l'importanza di una classificazione più precisa per comprendere la loro evoluzione.

Sebbene sia chiaro che il Pudella carlae differisce dai suoi parenti per dimensioni e aspetto, pesando solo tra i 7 e i 9 chilogrammi e vantando una pelliccia di un vivace color marrone rossiccio o arancio-rosso, le origini esatte e il processo evolutivo di questa specie rimangono un mistero. Così come succede anche per questa rarissima lucertola cinese.

