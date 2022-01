Q&A Tech del 21 gennaio 2022 ore 15: passate un pomeriggio tecnologico con noi!

Una puntata speciale del format Q&A Tech sta per andare in onda sul canale Twitch di Everyeye. Questa volta a farvi da compagnia ci sarà una coppia speciale, ma non vogliamo farvi spoiler. Quel che è certo è che si parlerà di tecnologia, tanta tecnologia, come da tradizione della trasmissione.

L'appuntamento è fissato alle ore 15:00 di oggi 21 gennaio 2022: la pagina a cui collegarvi già la conoscete. Sarà l'occasione per passare un pomeriggio all'insegna della passione che ci accumuna, approfondendo i più recenti argomenti tech e ovviamente parlando del più e del meno con voi della chat.

A tal proposito, ricordiamo che potete semplicemente interagire in diretta con la redazione mediante le modalità previste dalla piattaforma Twitch, di proprietà di Amazon. Tuttavia, se volete anticipare qualche domanda nello spazio dei commenti, fate pure: generalmente utilizziamo questo metodo per rispondere anche alle domande degli utenti che per qualche motivo non potranno seguire la trasmissione in diretta (magari recuperandola poi in seguito mediante la sezione Video del canale Twitch di Everyeye).

Insomma, i dettagli dell'appuntamento li conoscete: non vi resta che presentarvi in live per scoprire quale sarà l'accoppiata che condurrà questa speciale puntata del Q&A Tech di Everyeye che precede il meritato riposo del weekend. Siateci!