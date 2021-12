Q&A Tech del 22 dicembre 2021 ore 15: sotto con le domande e scaldate i processori!

La puntata "natalizia" del Q&A Tech di Everyeye sta per iniziare. I nostri molto probabilmente non si vestiranno da Babbo Natale, ma sarà sicuramente l'occasione per passare un po' di tempo in compagnia e discutere insieme allegramente della passione che ci accumuna: quella relativa alla tecnologia.

Certo, là fuori la situazione non è delle più rosee, considerata anche la carenza di chip. Tuttavia, le questioni da affrontare non mancano di certo, se pensiamo a quanto accaduto nel corso dell'anno. A tal proposito, recentemente abbiamo pubblicato su queste pagine alcune puntate degli Everyeye Awards della sezione Tech. L'iniziativa ha preso in esame diverse tipologie di prodotti, dagli smartphone alle cuffie.

Per il resto, l'avvicinarsi della fine del 2021 non può non farci guardare al futuro, ovvero a questioni come la possibile espansione dei foldable (è appena stato annunciato OPPO Find N, che purtroppo per il momento rimarrà confinato in Cina) e l'annuncio di Zuckerberg relativo al Metaverso. Questo senza contare le ampie novità in ambito crypto (basti vedere il successo degli NFT di Adidas), nonché l'atipico annuncio di notebook NVIDIA RTX 2050.

Insomma, le "grandi questioni" del mondo tech non mancano di certo (fidatevi, abbiamo sfiorato solamente la superficie). Potrebbe dunque interessarvi fare un salto sul canale Twitch di Everyeye alle ore 15:00 di oggi 22 dicembre 2021, in modo da unirvi alla spensierata chiacchierata pre-natalizia. Scaldate i processori (a proposito, recentemente è stato annunciato Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1), ma non troppo!

Oltre all'interazione in tempo reale che potrete avere con la redazione durante la diretta, potete lasciare qui sotto le vostro domande, che verranno poi prese in esame in egual modo.