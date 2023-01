Q&A Tech domani 11 Gennaio alle 14: aspettiamo le vostre domande!

Puntuale come ogni mercoledì, torna domani 11 Gennaio 2023 il nostro appuntamento con il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye. Siamo pronti a tenervi compagnia a partire dalle ore 14 per rispondere a tutte le vostre domande su quanto concerne il mondo dell'elettronica ed informatica.

Nella settimana del CES abbiamo assistito a vari annunci interessanti: spicca su tutti la presentazione della nuova NVIDIA RTX 4070 Ti, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine. La nuova GPU è basata su 7680 CUDA core e 12GB di memoria GDDR6X.

Tante novità arrivate anche dal fronte Intel: il produttore ha presentato i nuovi processori Intel Processor ed intel Core i3 della Serie N, ma anche i nuovi Intel Core Serie H di tredicesima generazione per laptop.

Chiaramente, non sono mancati gli annunci dal fronte TV: LG e Samsung hanno presentato i nuovi televisori che ci accompagneranno per tutto l'anno.

Potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarci le vostre domande a cui risponderemo durante la diretta.

Come sempre, potete seguire il nostro Q&A direttamente sul canale Twitch su Everyeye, a cui rinnoviamo l'invito ad iscrivervi utilizzando il vostro account Prime per godere di tutti i vantaggi previsti. Potete anche attivare la campanella per non perdere nemmeno un istante della nostra programmazione.