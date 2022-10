Q&A Tech domani 19 Ottobre alle 15: lasciateci le vostre domande!

Come ogni mercoledì, torna il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye. L'appuntamento è per il 19 Ottobre 2022 alle ore 15, ovviamente sul nostro canale Twitch, dove risponderemo a tutte le vostre domande su quanto concerne il mondo dell'elettronica di consumo ed informatica.

In compagnia di Riccardo Arioli Ruelli ci sarà Claudio Pofi, ed è indubbio che la discussione si sposterà anche sulle ultime novità dal fronte dei televisori.

Proprio qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo pubblicato la recensione del Sony XR-48A90K OLED, il TV compatto di nuova generazione con pannello da 48 pollici.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per inviarci tutte le vostre domande su schede video, configurazioni per PC, monitor, smartphone, TV ed in generale su tutti i temi trattati in questa sezione.

