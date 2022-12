Q&A Tech domani 21 Dicembre 2022 alle 15: lasciateci le vostre domande

Ultimo appuntamento per il Q&A Tech prima di Natale. Domani, 21 Dicembre 2022, a partire dalle ore 15 vi terremo compagnia per un paio d'ore, pronti a rispondere alle vostre domande su tutto quanto concerne il mondo dell'elettronica d'informatica.

Nella settimana di Natale, siamo disponibili per fugare tutti i vostri dubbi sugli acquisti da mettere sotto l'albero: se siete alla ricerca di consigli su smartphone, smartwatch, tablet, GPU, CPU ed altro potete utilizzare la sezione commenti della notizia. Risponderemo in diretta domani.

Come sempre, rinnoviamo l'invito ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, utilizzando l'abbonamento Prime. Attivate anche la campanella per ricevere le notifiche e non perdervi nemmeno un minuto della nostra programmazione.