Q&A Tech oggi 12 Gennaio 2022 alle 15: lasciateci le vostre domande

Dopo la diretta per l'RTX Day di Mediaworld, torna il nostro appuntamento con la redazione Tech di Everyeye.it, per il settimanale Q&A, in cui siamo pronti a rispondere a tutte le vostre domande.

A poche ore dalla presentazione della nuova RTX 3080 da 12GB, che con ogni probabilità sarà difficile da trovare a causa dello shortage, siamo pronti a fare una chiacchierata insieme a voi per fugare tutti i vostri dubbi e domande su tutto quanto concerne il mondo dell'elettronica ed informatica.

In vostra compagnia ci saranno Alessio Ferraiuolo e Riccardo Arioli Ruelli. Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarci tutte le vostre domande, a cui risponderemo ovviamente durante la diretta di questo pomeriggio.

Rinnoviamo, come sempre, il nostro invito ad iscrivervi al nostro canale ufficiale Twitch, anche utilizzando il vostro account Amazon Prime, per non perdervi nemmeno un minuto della programmazione di Everyeye.it.