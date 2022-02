Q&A Tech oggi alle 14:00, aspettiamo le vostre domande

Come ogni mercoledì, torna il nostro appuntamento con il Q&A in compagnia della sezione tech di Everyeye.it. Quest'oggi vi aspettiamo a partire dalle ore 14, ovviamente sul nostro canale ufficiale Twitch, per rispondere ai vostri dubbi e domande su tutto quanto concerne il mondo dell'elettronica ed informatica.

Il Q&A Tech di oggi arriva a pochi giorni dal Mobile World Congress di Barcellona, che si preannuncia scoppiettante rispetto a quello degli ultimi anni che è stato toccato in maniera importante dalla pandemia di covid-19.

A farvi compagnia ci saranno Alessio Ferraiuolo e Riccardo Arioli Ruelli, che risponderanno a tutte le vostre domande sul mondo della tecnologia ed informatica.

Come sempre, potete lasciarci le vostre domande su tv, smartphone, configurazioni per PC, monitor e simili attraverso la sezione commenti.

