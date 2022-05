Q&A Tech oggi alle 14: aspettiamo le vostre domande!

E’ mercoledì, e quindi è tempo di Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye. Dopo il Silicon Valley di qualche giorno fa, siamo pronti a rispondere ai vostri quesiti su tutto quanto concerne il mondo dell’elettronica di consumo ed informatica.

L’appuntamento è previsto per le ore 14 di oggi, per quasi due ore di domande e risposte in vostra compagnia. Potete chiederci di fugare i vostri dubbi su schede video, monitor, TV, componenti hardware per PC, ma anche smartphone e tablet.

Proprio nella giornata di ieri AMD ha svelato la GPU Radeon RX 6950 XT, la sua scheda grafica più potente della serie 6000 che porta frequenze superiori e memorie più rapide, ed il mercato è in attesa di poterci mettere le mani su. Proprio a riguardo, qualche giorno fa è stato pubblicato il nuovo rapporto di 3DCenter che mostra come i prezzi delle NVIDIA GeForce ed AMD Radeon siano in calo e rispettivamente siano il 14 e 6% superiori ai prezzi MSRP.

