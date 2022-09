Q&A Tech oggi 14 Settembre 2022: aspettiamo le vostre domande!

E' mercoledì, ed è tempo, come sempre, per il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 15, siamo pronti a rispondere a tutte le vostre domande su quanto concerne il mondo dell'elettronica di consumo ed informatica.

La settimana che è da poco iniziata ci proietta al lancio dei nuovi iPhone 14 ed iPhone 14 Pro, i quali giungeranno nei negozi venerdì 16 Settembre 2022 come annunciato da Apple durante il keynote della scorsa settimana.

Ma non è tutto, perchè è anche emersa una possibile finestra di lancio delle NVIDIA RTX 40: la 4090 è in arrivo ad ottobre, mentre la 4080 dovrebbe giungere nei negozi a novembre.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per inviarci le vostre domande a cui risponderemo durante la diretta.