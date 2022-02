Q&A Tech oggi alle 15:00: aspettiamo le vostre domande!

Puntuale come ogni mercoledì, torna il nostro appuntamento in compagnia della redazione tech di Everyeye.it. Questo pomeriggio, a partire dalle 15:00, saremo live sul nostro canale Twitch per rispondere alle vostre domande su tutto quanto concerne il mondo della tecnologia ed informatica.

In un periodo di transizione per il mercato, e ad una settimana dalla presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S22, si fanno sempre più incessanti i rumor che vogliono Apple pronta a tenere un keynote a Marzo per svelare la nuova generazione di Mac e soprattutto il tanto atteso iPhone SE 5G.

Nel frattempo, dal fronte hardware, si vede qualche timido segnale di ripresa dopo un periodo nero per le schede video e processori. La disponibilità resta comunque limitata, ma alcuni studi e ricerche di mercato hanno mostrato una situazione in miglioramento. Alcuni rumor emersi sul web riferiscono che l'AMD Radeon RX 6X50 XT potrebbe arrivare prima del previsto, a dispetto proprio della crisi dei semiconduttori.

Intanto, Dell ha annunciato il prezzo del monitor QD-OLED da 34 pollici, su cui però non sono emerse informazioni in merito ad un possibile lancio europeo.

