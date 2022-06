Q&A Tech oggi alle 15: aspettiamo le vostre domande!

Torna, puntale come ogni mercoledì, l'appuntamento con la sessione settimanale di Domande e Risposte in compagnia della redazione tech di Everyeye.

A partire dalle ore 15, infatti, Alessio e Riccardo saranno nei nostri studi di Milano per rispondere a tutte le vostre domande sul mondo della tecnologia ed informatica.

Quella a cui stiamo assistendo è una settimana molto movimentata non solo dal fronte videoludico (qui trovate tutte le informazioni sulle dirette di Everyeye della settimana videoludica), ma anche tech. Lunedì abbiamo seguito insieme l’evento di apertura della WWDC 2022 di Apple, dove sono stati annunciati non solo i nuovi sistemi operativi che vedremo all’opera su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ed AppleTv il prossimo autunno, ma anche il nuovissimo processore M2, ovvero il diretto successore del fortunato M1 che ha avuto un impatto importante sul mercato. Il colosso di Cupertino ha anche presentato l'atteso redesign di MacBook Air, oltre che l'aggiornamento per MacBook Pro.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per inviarci le vostre domande su Tv, Pc, smartphone ed in generale tutto ciò che è tecnologia. Rinnoviamo l'invito ad iscrivervi al nostro canale Twitch utilizzando l'abbonamento Prime, per non perdervi nemmeno un istante della nostra ricca programmazione. Vi aspettiamo!