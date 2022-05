Q&A Tech oggi alle 15: aspettiamo le vostre domande su GPU, monitor, TV e smartphone

Torna, puntuale come ogni mercoledì, il nostro appuntamento con la redazione tech di Everyeye su Twitch. A partire dalle ore 15, risponderemo a tutte le vostre domande a tema tech.

Potete lasciarci le vostre domande su schede grafiche, monitor, TV, smartphone, PC e tutto quanto riguarda il mondo dell’elettronica di consumo ed informatica. Come avvenuto anche in altre circostanze, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciare le vostre questioni a cui risponderemo durante la diretta.

I temi da trattare sono ovviamente tanti: chiaramente discuteremo dei recenti attacchi di Elon Musk ad Apple su Twitter, dove ha parlato delle commissioni troppo alte, ma anche della questione sale LAN che ha attirato le attenzioni degli utenti e che abbiamo ampiamente trattato su queste pagine nelle passate ore.

Inoltre, ci avviamo verso un periodo piuttosto caldo fronte tech, con le Google I/O e la Apple WWDC 2022 ormai alle porte che promettono tante novità.

Come sempre, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Twitch ufficiale di Everyeye e ad abbonarvi utilizzando il vostro account Prime per godere di tutti i vantaggi e non perdervi nemmeno un istante della nostra programmazione.