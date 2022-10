Q&A Tech oggi alle 16: aspettiamo le vostre domande!

Torna, oggi 12 Ottobre 2022, il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye. L'appuntamento è per le ore 16 sul nostro canale Twitch, dove risponderemo a tutte le vostre domande su quanto concerne il mondo dell'elettronica ed informatica.

La settimana che si sta per concludere è stata piuttosto movimentata: nella giornata di ieri è stato presentato il nuovo Meta Quest Pro, il visore per la realtà aumentata di Facebook, che ha tenuto una scoppiettante conferenza al Connect Event annuale.

Su queste pagine, invece, abbiamo pubblicato due recensioni che sicuramente hanno attirato le vostre attenzioni: ieri è stata la volta della review di NVIDIA RTX 4090, mentre oggi è stata la volta della recensione di iPhone 14 Pro, entrambe a cura di Alessio Ferraiuolo che durante il Q&A risponderà alle vostre domande.

