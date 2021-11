Q&A Tech oggi alle 17 su Twitch: aspettiamo le vostre domande

Straordinariamente di venerdì, torna il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye.it. Questo pomeriggio alle ore 17, sul nostro canale ufficiale Twitch, Alessio e Riccardo vi terranno compagnia per rispondere a tutto quanto riguarda il mondo dell'elettronica ed informatica.

La settimana che si sta per concludere è stata caratterizzata dalle polemiche relative allo stop della condivisione dell'abbonamento DAZN. Polemiche a cui DAZN ha risposto negativamente nella serata di ieri, quando ha fugato ogni dubbio ed ha specificato che per la stagione in corso non sono previste modifiche ai termini di servizio.

Qualche ora fa, intanto, è anche arrivata la notizia che il Canone Rai sarà rimosso dalla bolletta dell'energia elettrica a partire dal 2023, come per altro ampiamente preannunciato dalle indiscrezioni pubblicate sulla stampa nei mesi precedenti.

Come sempre, siamo pronti a rispondere alle vostre domande che potete lasciare già da ora direttamente nella sezione commenti.

Rinnoviamo il nostro invito ad iscrivervi al canale Twitch ufficiale di Everyeye per non perdervi nemmeno un minuto della nostra programmazione.