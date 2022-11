Q&A Tech oggi alle 17 su Twitch: lasciateci le vostre domande!

Puntuale come ogni mercoledì, torna il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye. L'appuntamento è per le ore 17, ovviamente sul nostro canale ufficiale Twitch, dove vi terremo compagnia per rispondere alle vostre domande su tutto quanto concerne il mondo d'elettronica ed informatica.

Direttamente dallo studio di Milano di Everyeye, ci saranno Riccardo ed Alessio, pronti a rispondere ai vostri quesiti e dubbi in vista dello shopping natalizio ed a pochi giorni dal Black Friday e Cyber Monday.

Potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciare le domande su configurazioni per PC, ma anche TV, monitor, laptop, smartphone, tablet e tutto quanto concerne il mondo tech.

Approfittiamo della notizia per ricordarvi di iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche sulla nostra programmazione. Potete anche utilizzare l'account Prime di Amazon per abbonarvi gratuitamente ed accedere a tutti i vantaggi.