Q&A Tech oggi 18 Gennaio 2023 alle 15: inviateci le vostre domande!

Come ogni mercoledì, torna l'appuntamento con il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye. A partire dalle ore 15 di oggi, 18 Gennaio 2023, siamo pronti per rispondere a tutte le vostre domande su quanto concerne il mondo dell'elettronica ed informatica.

Un settore che nelle ultime ore ha fatto i conti con diverse scosse: nella giornata di ieri Apple ha annunciato i nuovi MacBook Pro e Mac Mini con M2 Pro ed M2 Max: basati sulla nuova evoluzione di M2, i laptop offrono prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti, a fronte di un minor consumo energetico.

Nel frattempo, in giornata odierna sono anche trapelate le schede tecniche integrali della serie Galaxy S23 di Samsung che la società coreana presenterà il prossimo 1 Febbraio 2023 nel corso dell'evento Unpacked dedicato.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per inviarci le vostre domande su PC, schede madri, schede video, TV, smartphone, tablet e monitor ed in generale su tutto quanto concerne l'elettronica ed informatica.

