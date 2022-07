Q&A Tech oggi 20 Luglio 2022 alle 14: inviateci le vostre domande!

Il Q&A Tech non vi lascia nemmeno in piena estate. Oggi, 20 Luglio 2022, torna il nostro appuntamento settimanale con la sessione di domande e risposte in compagnia di Alessio e Riccardo della redazione tech.

A partire dalle ore 14, infatti, saremo sul nostro canale Twitch (a cui rinnoviamo il nostro invito ad iscrivervi ed abbonarvi utilizzando il Prime per supportarci) per rispondere a tutte le vostre domande su tutto quanto concerne il mondo dell’elettronica ed informatica.

Secondo gli ultimi rumor, infatti, parlano di una NVIDIA GeForce RTX 4090 in arrivo ad Ottobre, ma anche di un mercato delle GPU che sta finalmente respirando e si parla di uno shortage ormai terminato.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarci eventuali domande a cui risponderemo ovviamente durante il pomeriggio.