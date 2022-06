Q&A Tech oggi 24 Giugno: aspettiamo le vostre domande!

Eccezionalmente di venerdì, torna anche questa settimana la nostra classica sessione di domande e risposte insieme alla redazione tech di Everyeye.

L’appuntamento è alle 15 sul canale ufficiale Twitch di Everyeye, in compagnia di Alessio e Riccardo direttamente dagli studi di Milano.

Per un paio d’ore saremo in vostra compagnia per rispondere a tutte le domande sul mondo della tecnologia ed informatica, in un periodo non certo ricco di grosse novità per il mondo tech ma che, secondo alcuni studi, potrebbe aver segnato la fine dello shortage delle schede video NVIDIA ed AMD.

Nella giornata di ieri, però, sono arrivate anche le conferme di rito sull’arrivo delle pubblicità su Netflix, che potrebbe coincidere con un nuovo abbonamento.

Ovviamente potete utilizzare la sezione commenti per lasciarci le vostre domande su informatica, tecnologia e tutto ciò che è tech: risponderemo durante la diretta.