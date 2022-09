Q&A Tech oggi 28 Settembre alle 15 tra RTX 40 e Raptor Lake: aspettiamo le vostre domande!

A corredo di una settimana infuocata per il settore tech, torna oggi 28 Settembre alle ore 15 su Twitch il nostro appuntamento settimanale con la sessione di Q&A in compagnia della redazione di Everyeye.

Vi terremo compagnia per un paio d’ore, pronti a rispondere a tutte le vostre domande su tutto quanto concerne il mondo dell’elettronica di consumo ed informatica.

Come dicevamo poco sopra, i giorni che abbiamo alle spalle sono stati piuttosto movimentati per il settore, che si è risvegliato dopo un’estate di attesa. E’ arrivato l’annuncio della tredicesima generazione di processori Intel, Raptor Lake, attraverso cui la compagnia mira a confermare quanto di buono fatto con Alder lake puntando sull'efficienza.

Qualche giorno fa, però, su queste pagine abbiamo anche pubblicato la nostra recensione dei Ryzen 9 7950X e Ryzen 7 770X, ma è chiaro che la chiacchierata non può prescindere dall’annuncio delle nuove NVIDIA RTX 40 e del DLSS3, che abbiamo analizzato a lungo.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarci le domande a cui risponderemo in diretta.