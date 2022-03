Q&A Tech oggi 30 Marzo 2022 su Twitch: aspettiamo le vostre domande!

A poche ore dall’annuncio ufficiale della nuova GeForce RTX 3090 Ti di NVIDIA, torna il nostro consueto appuntamento con il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye. L’appuntamento, come sempre, è alle ore 15 sul nostro canale ufficiale Twitch.

Insieme, parleremo di tutto quanto concerne il mondo dell’elettronica di consumo ed informatica, soffermandoci ovviamente sulla nuova scheda grafica di NVIDIA che dopo settimane di indiscrezioni e rumor si è finalmente mostrata a partire da 1.872 Euro, con 24GB di memoria GDDR6X a 21Gbps, con 10.752 CUDA core. Sempre nel corso delle ultime ora, sono emerse indicazioni molto confortanti sul mercato delle GPU: a quanto pare i prezzi delle schede grafiche sono ai minimi degli ultimi 15 mesi, e si sono registrati cali fino al 20% nel mercato austriaco e tedesco. Secondo alcune analisi, la situazione potrebbe migliorare ulteriormente nei prossimi mesi ed il noto rivenditore inglese Box prevede che i prezzi torneranno ad essere attraenti già a maggio 2022.

Per seguire la diretta vi rimandiamo al canale Twitch di Everyeye: l’appuntamento è alle ore 15. Come sempre, ricordiamo che potete utilizzare l’account Prime per iscrivervi al nostro canale per supportarci e restare aggiornati sulla programmazione.

Potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarci le prime domande, a cui risponderemo durante la diretta.