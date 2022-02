Q&A Tech oggi 4 Febbraio 2022 alle 14: chiudiamo la settimana parlando di tecnologia

Chiudiamo questa settimana hi-tech con una bella sessione di Q&A, direttamente sul nostro canale ufficiale Twitch. L'appuntamento è alle ore 14 di oggi, venerdì 4 Febbraio 2022, per discutere insieme a noi delle ultime novità dal fronte tech.

Torna, infatti, il Q&A Tech: passeremo insieme a voi due ore per parlare delle ultime novità del comparto tech e di tutto quanto concerne l'elettronica di consumo.

Ovviamente, come suggerisce il nome del programma, risponderemo anche alle vostre domande su configurazioni per PC, schede grafiche, monitor, TV ed in generale tecnologia. Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarci i vostri dubbi a cui risponderemo durante la diretta.

Come sempre, rinnoviamo il nostro invito ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, magari abbonandovi utilizzando la sottoscrizione Prime ad Amazon ed attivando le notifiche per non perdere nemmeno un minuto della nostra programmazione.