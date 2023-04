Q&A Tech oggi 6 Aprile 2023 alle 15: aspettiamo le vostre domande

Si rinnova il nostro appuntamento con il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye.it. Oggi, 6 Aprile 2023 alle ore 15, andrà in scena la nostra classica sessione di domande e risposte sul mondo della tecnologia ed informatica.

La sessione di domande e risposte arriva a pochi giorni da Pasqua ma in un periodo quanto mai florido per il comparto tech, con tante novità in arrivo sia dal fronte hardware che software. Negli scorsi giorni abbiamo avuto la possibilità di provare con mano l'LG G3, il nuovo televisore OLED del marchio, ma abbiamo anche messo alla prova l'LG UltraGear 45GR95QE OLED a 240Hz, il monitor con refresh rate da record.

Nel corso del Q&A risponderemo ovviamente a tutte le domande su quanto concerne il mondo dell'elettronica di consumo, informatica, TV, componenti hardware. Potete lasciare le vostre domande direttamente nella sezione commenti della notizia, oltre che direttamente durante la live.

Come sempre, il Q&A Tech andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye, a cui rinnoviamo il nostro invito ad iscrivervi ed attivare la campanella per non perdere nemmeno un istante della programmazione. Ricordiamo che se possedete un abbonamento ad Amazon Prime avete la possibilità di abbonarvi gratuitamente al canale.