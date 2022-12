Q&A Tech oggi 7 Dicembre 2022 alle 15: aspettiamo le vostre domande!

Come ogni mercoledì, torna oggi alle ore 15 sul nostro canale ufficiale Twitch l'appuntamento settimanale con il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye.it. A tenervi compagnia per due ore, direttamente dai nostri studi di Milano, ci saranno Riccardo ed Alessio.

Mentre ci avviciniamo a grandi falcate verso il periodo delle festività natalizie, emergono nuove conferme sulla data di lancio della GeForce RTX 4070 Ti, che è stata leakata dal rivenditore italiano Drako qualche giorno fa. La data rispecchia a pieno il calendario trapelato qualche mese fa, che includeva non solo le date delle recensioni ma anche di presentazione e lancio.

Nella settimana che è da poco iniziata, però, sono anche arrivati i primi tagli al prezzo delle RTX 4090 e 4080 da parte di NVIDIA, anche in Italia. Nonostante ciò però sul sito web le due GPU appaiono ancora introvabili.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarci le vostre domande a cui risponderemo questo pomeriggio. Vi ricordiamo che potete utilizzare il vostro account Amazon Prime per abbonarvi al canale Twitch di Everyeye: attivate anche la campanella per ricevere tutte le notifiche e non perdervi nemmeno un minuto della nostra programmazione.