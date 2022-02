Q&A Tech oggi 9 Febbraio 2022: seguiamo insieme il Samsung Unpacked

Torna il Q&A Tech in compagnia della redazione della sezione tecnologia e scienza di Everyeye.it. Quest'oggi, 9 Febbraio 2022, però, proporremo un format davvero particolare in quanto si tratta di una giornata che si prospetta ricca di novità per gli appassionati di tutto ciò che è tecnologia.

L'appuntamento è sempre alle ore 15, ovviamente sul canale Twitch di Everyeye, in compagnia di Alessio Ferraiuolo e Riccardo Arioli Ruelli.

Alle ore 16, però, ci collegheremo con Samsung che in giornata odierna si appresta a presentare la nuova lineup di smartphone top di gamma 2022, i Galaxy S22, ed il Galaxy Tab S8. Seguiremo insieme a voi il Samsung Unpacked che potrebbe riservare anche altre sorprese.

Ovviamente, nella prima ora del Q&A siamo pronti a rispondere a tutte le vostre domande su tutto quanto concerne il mondo dell'elettronica ed informatica: come sempre potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarcele.