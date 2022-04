Q&A Tech: oggi speciale dedicato al mercato dei TV!

Torna l'appuntamento con la redazione tech di Everyeye.it! Quest'oggi, 13 Aprile 2022, andrà in onda un'edizione speciale della nostra consueta sessione di domande e risposte sul mondo della tecnologia, perchè ci soffermeremo esclusivamente sul mercato dei TV.

Proprio qualche ora fa infatti Sony ha portato in Italia i nuovi TV 2022 QD-OLED e Mini-LED, di cui abbiamo parlato su queste pagine anche nel nostro speciale dedicato ai TV Sony Bravia XR 2022, che abbiamo avuto modo di vedere dal vivo.

Parleremo ovviamente anche dei nuovi TV Neo QLED 2022 di Samsung, presentati a ridosso del CES 2022 di Las Vegas ed i cui preordini in Europa sono partiti lo scorso 6 Aprile 2022.

Come sempre, attendiamo le vostre domande su tutto quanto concerne il mondo dei televisori: l'appuntamento è alle ore 17 sul canale Twitch di Everyeye, a cui rinnoviamo l'invito ad iscrivervi utilizzando l'account Prime per supportarci e non perdere nemmeno un minuto della nostra programmazione.