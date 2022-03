Q&A Tech Speciale oggi: parliamo del Mobile World Congress!

In attesa di scoprire cosa presenterà Apple durante il keynote di stasera, siamo pronti per una puntata speciale del Q&A in compagnia della redazione tech. L’appuntamento è alle ore 15 di oggi, martedì 8 Marzo 2022, per discutere del Mobile World Congress 2022 che si è concluso da pochi giorni.

In vostra compagnia ci saranno Alessio Ferraiuolo e Riccardo Arioli Ruelli, che faranno il sunto su ciò che hanno portato alla fiera di Barcellona le principali società del comparto tech. Dopo due anni di eventi in remoto, abbiamo potuto finalmente assistere al MWC in presenza, e siamo pronti per parlare di ciò che abbiamo visto anche con materiale video.

Chiaramente, risponderemo a tutte le vostre domande, che come sempre potete lasciare direttamente nella sezione commenti di questa notizia. Approfittiamo dell’occasione per rinnovare il nostro invito ad iscrivervi al canale ufficiale Twitch di Everyeye, utilizzando l’account Prime, per supportarci e per non perdere nemmeno un minuto della nostra programmazione.