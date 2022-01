Il nuovo quadrante per Apple Watch ha il ray tracing 2D: è la prima volta

Apple ha lanciato anche in Italia il nuovo quadrante per Apple Watch battezzato "Le Luci dell'Unità", che arriva insieme al nuovo cinturino disponibile sull'Apple Store in limited edition. Il quadrante però non è solo particolare a livello estetico ma anche a livello di progettazione.

Come spiegato nel comunicato stampa ufficiale di Apple, infatti, la Watch Face è progettata utilizzando il Ray-Tracing 2D, una tecnologia mai implementata prima d'ora in un quadrante. Apple spiega che ogni pixel sullo schermo simula la luce e l'ombra che cadono su di esso ed il movimento delle lancette rivela e nasconde contemporaneamente la luce, cambiando dinamicamente durante il giorno.

Gli utenti avranno anche la possibilità di personalizzare il quadrante, che può essere mostrato a schermo intero o in versione circolare con opzione in bianco e nero e quattro complicazioni.

Di seguito la descrizione ufficiale: "questo quadrante è ispirato all'afrofuturismo, una filosofia che racconta l'esperienza della diaspora africana tramite la scienza, la tecnologia e 'autodeterminazione. Le lancette delle ore e dei minuti emanano luce per rendere l'idea di una comunità visibile e invisibile, rivelando la loro posizione insieme agli altri elementi visualizzati. Disponibile in rosso e verde o in bianco e nero, il quadrante è personalizzabile anche con gli indici delle ore e, nella versione circolare, con un massimo di quattro complicazioni sugli angoli".