Quanti quadrati vedete? 27? 39? Risposta sbagliata, guardate bene

A volte il nostro cervello non riesce a comprendere sin da subito un'immagine, andando in "confusione" con rompicapi che apparentemente potrebbero sembrare molto semplici. Ad esempio, non poche persone sbagliano a "calcolare" il numero di quadrati.

Infatti, l'immagine presente a corredo della notizia ha generato un "dibattito" sui social network, portando le persone a dare risposte diverse. Per farvi degli esempi concreti, alcuni utenti affermano che l'immagine "contenga" 27 o 39 quadrati. In realtà, vi diamo un indizio, potete scartare questi due numeri, in quanto sono errati.

In ogni caso, prima di proseguire, se volete effettuare come si deve questo test (e non "barare" come fanno in molti online, anche perché ricordiamo che le modifiche alle risposte si vedono sul forum, siete bonariamente avvisati), consigliamo di prendervi un po' di tempo per cercare di dare una vostra risposta. Solamente in questo modo capirete se effettivamente riuscite ad arrivare da soli alla soluzione o meno.

Per il resto, il rompicapo ha attirato particolarmente l'attenzione, tanto da essere finito in varie forme al centro di articoli a livello internazionale (come potete vedere, ad esempio, su Simplemost). In parole povere, un'immagine apparentemente semplice ha fatto il giro del mondo, generando un "dibattito" non di poco conto.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, non scriveremo la risposta nel testo, in quanto in molti "barerebbero" all'istante. Così facendo, invece, c'è una maggiore possibilità che coloro che vogliono partecipare "seriamente" al rompicapo possano dare una risposta senza aiuti (e senza immagini). In ogni caso, chiaramente nei commenti potreste trovare "spoiler", quindi prima di scorrere verso il basso provate a farvi una vostra idea.

Per il resto, ricordiamo a tutti gli utenti che nella sezione per inviare i commenti esiste il tasto "Spoiler". Se volete, dunque, inviare la soluzione o discuterne, potete eventualmente usare quella funzionalità. Così facendo, tutti potranno commentare senza conoscere la soluzione e guardandola poi eventualmente solamente quando vorranno comprendere per bene il rompicapo.