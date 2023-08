Un quadriplegico ritorna a muovere mani e polsi grazie ad impianti nel cervello

Un uomo con quadriplegia, Keith Thomas, ha avuto un miracolo, grazie alla medicina e a un innovativo impianto cerebrale che ha restituito parzialmente il movimento e la sensazione alle sue mani e ai suoi polsi.

Questo incredibile risultato è stato ottenuto grazie a un dispositivo elettronico che, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, ha tradotto i pensieri di Thomas in azioni, riconnettendo il percorso tra il suo cervello e il suo corpo che era stato interrotto a causa di un infortunio.

Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro di Chad Bouton, vicepresidente di ingegneria avanzata presso Northwell Health, sviluppatore della tecnologia e ricercatore principale della sperimentazione clinica. "Questa è la prima volta che il cervello, il corpo e il midollo spinale sono stati collegati elettronicamente in un essere umano paralizzato per ripristinare un movimento e una sensazione duraturi."

Thomas, che ha subito un infortunio alla colonna vertebrale a seguito di un incidente in immersione nel luglio 2020, è stato protagonista un intervento chirurgico al cervello della durata di 15 ore per l'installazione dell'impianto, completato con successo il 9 marzo 2023. Quest'ultimo è composto da cinque microchip che vengono inseriti direttamente nel cervello, che utilizza l'IA per tradurre i pensieri in azioni.

Grazie a tutto questo, il paziente ha ottenuto miglioramenti duraturi, riuscendo ora a muovere e sentire di nuovo le sue mani e i suoi polsi senza dover essere collegato a dei computer. Non è la prima volta che assistiamo a qualcosa del genere: vi ricordate dell'uomo paralizzato che adesso cammina grazie a un esoscheletro?