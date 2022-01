Su quai iPhone arriverà iOS 16? In rete i primi rumor in attesa della presentazione

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato i primi rumor su iOS 16, il nuovo sistema operativo per iPhone che Apple dovrebbe presentare a Giugno in occasione della WWDC. Oggi emergono nuove indiscrezioni, in particolare sui modelli di smartphone che dovrebbero supportarlo.

Un nuovo rapporto pubblicato da iPhoneSoft conferma le deduzioni che avevano fatto alcuni nelle settimane precedenti, ovvero che iOS 16 taglierà il supporto per svariati modelli di vecchi iPhone che evidentemente non saranno in grado di supportare le novità che ha in cantiere Apple.

Nella fattispecie, il colosso di Cupertino dovrebbe abbandonare il supporto per iPhone 6s, iPhone 6s plus ed il primo iPhone SE. Ciò vuol dire che iPhone SE 2, iPhone 7 e le versioni successive (fino ad arrivare ovviamente ad iPhone 13) saranno aggiornati e riceveranno il major update.

Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze l'indiscrezione, dal momento che mancano ancora diversi mesi al reveal ufficiale di iOS 16 e la situazione potrebbe cambiare. Tuttavia, negli scorsi anni lo stesso sito ha svelato inanticipo ed in maniera corretta la lista degli iPhone supportati da iOS 14 ed iOS 13, mentre ha sbagliato quella di iOS 15.

Qualora il rapporto dovesse rivelarsi veritiero, iOS 16 richiederà almeno il chip A10 come specifica hardware minima.