Qual è l'abbonamento più economico di Netflix? Attenzione: mancano dei film

Dopo il taglio dei prezzi degli abbonamenti a Netflix in diverse nazioni del mondo, qualche utente potrebbe essere rimasto spaesato dalle frequenti rimodulazioni dei costi del servizio. Cerchiamo dunque di fare chiarezza e di capire quale sia l'abbonamento più economico a Netflix attualmente disponibile e quali siano le sue limitazioni.

Al momento, in Italia, il piano Base con pubblicità di Netflix è sicuramente la sottoscrizione più economica in circolazione, a meno di non voler armeggiare con parenti, amici e abbonamenti condivisi, che però vanno contro il regolamento della piattaforma. Per la verità, proprio l'imminente stretta di Netflix sugli account condivisi potrebbe convincere molti utenti a spostarsi verso un piano a basso prezzo, come quello Base con pubblicità.

Nel momento in cui scriviamo queste righe, l'abbonamento Base con pubblicità costa 5,49 Euro al mese, contro i 7,99 Euro del piano Base, i 12,99 Euro del piano Standard e i 17,99 Euro del piano Premium. Il piano "low-cost" ha però degli svantaggi: esso non permette il download di film e serie TV, limita la risoluzione dei contenuti a 720p e consente la connessione all'account da un solo dispositivo alla volta. E, ovviamente, comprende quattro minuti di pubblicità ogni ora, riprodotte in "pezzi" da 30 secondi l'uno prima e durante la visione di un contenuto.

Ciò che però in molti potrebbero non sapere è che il piano Base con pubblicità ha anche un'altra importante limitazione: esso, infatti, non dà accesso al catalogo completo di Netflix. Benché i contenuti originali della piattaforma siano tutti disponibili, infatti, alcuni film su licenza sono "bloccati" per gli abbonati con il piano "low-cost": questi film, come spiega una FAQ di Netflix, possono essere trovati sulla homepage del servizio o nella ricerca titoli, ma presentano l'icona di un lucchetto, la quale segnala che sono disponibili solo per chi possiede un piano Base o superiore.