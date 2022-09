Qual è il paese dove AirPods Pro 2 costano di più? Occhio all'Italia

Gli auricolari Apple AirPods Pro 2 presentati il 7 settembre scorso durante l’evento Far Out tenuto dal gigante di Cupertino stanno per diventare disponibili, ma il prezzo non è proprio accessibile. Soddisfiamo quindi una curiosità dei consumatori: qual è il paese in cui gli AirPods Pro 2 costano di più?

Secondo le ultime informazioni condivise da Nukeni con 9to5Mac, sulla base dei prezzi applicati dalla Mela sul suo sito Web per ciascuna regione si evince che il paese peggiore per comprare i nuovi auricolari TWS top di gamma è il Brasile, dove il cartellino segna 504,87 dollari. Segue l’India a una certa distanza, in quanto lì sono acquistabili a 337,70 dollari. La Top 5 dei paesi peggiori si chiude con Ungheria (316,35 dollari), Danimarca (310,52 dollari) e Polonia (310,01 dollari).

L’Italia si colloca abbastanza in prossimità di queste cifre, in quanto nel Belpaese i nuovi AirPods Pro 2 sono in vendita a 299 euro, ovverosia 303 dollari circa al cambio attuale.

I cinque posti più economici per acquistare i nuovi AirPods Pro 2 sono invece i seguenti:

Hong Kong: $ 235,56

Taiwan: $ 242,67

Malesia: $ 244,33

Thailandia: $ 247,58

Stati Uniti: $ 249,00

Insomma, rispetto al mercato italiano si parla di un risparmio di almeno 50 dollari. Se non altro, al contempo siamo ben distanti dagli oltre 500 dollari da pagare in Brasile. Ricordiamo che se siete interessati all’acquisto è possibile procedere con il preordine sul sito ufficiale.

Altra curiosità riguardo i dispositivi della Mela di ultima generazione, ecco il paese in cui iPhone 14 costa di più.